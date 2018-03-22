«Спасаясь» от приставов, курганец сначала забаррикадировался на кухне, а потом заперся в уборной

16:29 | 23.03.2018

В Кургане обычная принудительная доставка должника судебными приставами в региональное УФССП России превратилась в зрелищный экшен. «Спасаясь» от нежданных гостей жадный отец сначала забаррикадировался на кухне, а потом заперся в уборной.



По информации пресс-службы ведомства, мужчина долгое время не платит алименты своей дочери. За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребенка судебные приставы привлекали его к административной ответственности. Но данная мера на отца не повлияла. Более того, он стал скрываться от судебных приставов.



Тогда приставы приехали к должнику домой, чтобы в очередной раз напомнить ему о родительской ответственности и принудительно доставить его в службу.



«Увидев на пороге представителей закона, он бросился в кухню и запер за собой дверь, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Курганской области. — Для надежности он решил подпереть ее своим телом, но непрочная конструкция не выдержала его веса, и мужчина вместе с дверью вывалился в коридор. В поисках укромного места должник бросился к уборной, укрывшись в которой, тут же стал звонить маме. Мать должника, пожалев своего великовозрастного сына, немедленно вызвала полицию. И только когда сотрудники внутренних дел переступили порог помещения, должник вышел из своего укрытия».



Объяснять свое странное поведение мужчине пришлось представителям двух ведомств. Должник все-таки был доставлен в службу судебных приставов, где за злостное уклонение от уплаты алиментов в отношении него было возбуждено уголовное дело.