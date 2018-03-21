В Кургане победителем рейтингового голосования за проекты благоустройства стал парк Победы

16:50 | 22.03.2018

В Кургане подвели итоги рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году. Выборы объектов состоялись 18 марта. Большее число голосов горожане отдали за реконструкцию входа в парк Победы.



По информации администрации города, за все 17 общественных территорий, представленных на голосование, было отдано порядка 90 тысяч голосов. Лидером стал проект благоустройства входа в парк Победы (со стороны улице Зорге, 26, 28, 30, 32, 46). Его выбрали 10 763 курганца. На втором месте оказался проект благоустройства территории мемориального комплекса воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века, набрав 10 446 голосов. На третьем месте — территория вокруг Центра культуры и досуга «Спутник» (7 254 голоса).



Итоги рейтингового голосования единогласно утверждены членами общественной муниципальной комиссии, администрации города рекомендовано внести соответствующие изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» не позднее 31 марта текущего года.



Следующим этапом реализации проекта в городе станет доработка проектно-сметной документации по проектам благоустройства в пределах выделенных денежных лимитов. По предварительным данным, на облагораживание общественных пространств в 2018 году будет выделено порядка 45 миллионов рублей. На эти средства планируется реализовать около 9 дизайн-проектов, однако в случае экономии по итогам конкурсных процедур число объектов может быть увеличено до десяти. Не вошедшие в тройку лидеров территории будут включены в программу на последующий период.



Фото: kurgan-city.ru