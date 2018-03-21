Анна Кузнецова посетила шадринскую школу № 15: итоги всей ситуации пока подводить рано

15:57 | 22.03.2018

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сегодня посетила школу № 15 в Шадринске, где 21 марта 13-летняя ученица устроила стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. Детский омбудсмен встретилась с главой города Людмилой Новиковой, педагогами, родителями и учениками, сообщили в пресс-службе администрации города.



После встречи с детьми Анна Кузнецова пообщалась как с родителями зачинщицы конфликта, так и с родителями пострадавших детей. Комментируя общение, детский омбудсмен отметила, что беседа с детьми прошла спокойно, у подростков нет агрессии и испуга.



«Родители, конечно, тревожатся, как и любые родители, и это правильно, иначе и быть не может. Сейчас самое главное — эти тревоги правильно разрешить. Итоги всей ситуации пока подводить рано. Самое главное на этом этапе, что мы все договорились и все видят пути решения. Для координирования ситуации будут привлечены специалисты самых разных сфер, в том числе психологи. Предстоит разговор с ведомствами, разбор деталей этой ситуации, разбор последствий, проблемы координации ведомств в подобных случаях в других образовательных учреждениях», — отметила Анна Юрьевна.



Сегодня Анна Кузнецова проведет в правительстве Курганской области межведомственное оперативное совещание руководителей органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению причин подобных происшествий. В совещании примут участие представители исполнительной власти региона, правоохранительных структур, профильных министерств и ведомств Курганской области.



Фото: www.shadrinsk-city.ru