Анна Кузнецова прибыла с рабочим визитом в Курганскую область

13:08 | 22.03.2018

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сегодня, 22 марта, прибыла с рабочим визитом в Курганскую область в связи с чрезвычайным происшествием в шадринской школе № 15. Госпожа Кузнецова встретилась с вице-губернатором по социальной политике Александром Карповым и коллегой Аленой Лопатиной.



Как сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, Александр Карпов рассказал омбудсмену первичную информацию о происшествии, об оказываемой пострадавшим детям помощи, о проводимой работе в школе и с родителями учеников. Детские омбудсмены проанализировали возможные недостатки в работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также руководства и сотрудников образовательного учреждения.



Для подробного изучения ситуации участники совещания выехали в Шадринск. Анна Кузнецова посетит школу № 15, где накануне произошел инцидент со стрельбой из пневматического пистолета, встретится с учащимися, родителями и учителями.



По возвращении в Курган Анна Кузнецова проведёт в правительстве Курганской области межведомственное оперативное совещание руководителей органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению причин, способствующих подобным инцидентам, и оценке действий системы профилактики. В совещании примут участие представители исполнительной власти региона, правоохранительных структур, профильных министерств и ведомств Курганской области.



Кроме того, состоится рабочая встреча детского омбудсмена с губернатором Курганской области Алексеем Кокориным.



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