В Кургане подорожали свежие овощи, молочка и некоторые лекарства

12:26 | 22.03.2018

Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли Кургана ежемесячно проводит мониторинг цен на продукты, лекарства и ГСМ. Специалисты ведомства отследили их динамику за последний месяц, сообщили в пресс-службе мэрии. Так, в областном центре отмечен рост цен на свежие овощи и яблоки, немного подорожала и молочная продукция.



За указанный период выросли цены на 13,4 % на свежие огурцы. На прилавках магазинов подорожали капуста (на 12,8 %), морковь (на 7,9 %), картофель (на 5,2 %) и лук репчатый (на 3,9 %). Любителям яблок придется заплатить на 4,4 % больше, чем в прошлом месяце.



Незначительно вырос ценник и на молочные продукты: пастеризованное питьевое молоко 2,5−3,2 % жирности подорожало на 2,4 %, сметана — на 1,9 %, творог — на 0,5 %. Стоимость мяса осталась практически на прежнем уровне: говядина подорожала на 0,8 %, а свинина — на 0,3 %.



Упали в цене гречка (на 2,4 %), куры (на 1,5 %) и сыры (на 1,2 %). Масло сливочное подешевело на 0,7 %. Цены снизились и на свежие помидоры, рис и рыбу.



Также мониторинг ведомства показал, что за период с 31 января по 28 февраля изменилась стоимость некоторых лекарств. Рост цен наблюдается на линекс (в 1,6 раза), бромгексин (на 34,8 %), алмагель (на 14,2 %), валидол (на 6,7 %), пирацетам (на 4,8 %). Вместе с тем в аптеках города снизилась средняя цена на верошпирон (на 12,7 %), ацетилсалициловую кислоту (на 10,2 %), ацикловир (на 2,5 %), лоперамид (на 2,0 %).



Цены на бензин и дизельное топливо не изменились.