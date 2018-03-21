Ветер и мокрый снег. Госавтоинспекция Зауралья предупреждает водителей об изменении погоды

11:45 | 22.03.2018

Госавтоинспекция Курганской области предупреждает водителей об изменении погоды. По прогнозам синоптиков, на территории региона 22 и 23 марта ожидается порывистый ветер и мокрый снег.



Как отметили в УГИБДД, такие погодные условия существенно снизят видимость на дороге. На проезжей части появится обледенение и снежные накаты. Вечером ожидается понижение температуры воздуха.



Сотрудники управления рекомендуют водителям и пешеходам быть предельно внимательными.