Максим Фадеев о стрельбе в Шадринске: «Культ вседозволенности и тупых киношных стереотипов полностью разрушает и без того неокрепшие умы»

11:02 | 22.03.2018

Продюсер и композитор Максим Фадеев не обошел стороной случай со стрельбой в шадринской школе. В Instagram певец опубликовал развернутый комментарий, в котором пытался понять причины произошедшего на его малой родине и выразил соболезнования всем пострадавшим.



«Печальные новости. Совсем недавно публиковал пост о том, как дети в школах, будто зараженные одной идеей, творят немыслимые вещи — поножовщину, открывают стрельбу по учителям и одноклассникам, устраивают кровавые расправы. Когда это не касается нас, то звучит как абсурд, но, к сожалению, участившиеся преступления в школах заставляют нас жить в такой реальности. Сегодня на моей родине 13-летняя девочка открыла стрельбу из пневматического пистолета в школе. Пострадали дети. Никто не понимает мотивов ее поступка, но я уже говорил: этот культ вседозволенности и навязывания тупых киношных стереотипов полностью разрушает и без того неокрепшие умы. Что у меня вызывает шок — пистолет девочке подарил ее отец. Чем он руководствовался, вверяя в ее руки оружие?» — написал Фадеев.



После продюсер вспомнил времена своей молодости в Кургане. «Мой родной город никогда не был спокойным, «причесанным», в моей молодости эти инциденты со стрельбой и драками насмерть даже не считались противоестественными, но чтобы дойти до такого... Да никогда. Слов у меня нет. Мои глубокие соболезнования всем, кто пострадал в этой истории. Курган, я с вами», — заключил Фадеев.



Напомним, утром 21 марта в школе № 15 города Шадринска 13-летняя девочка открыла стрельбу по ученикам из пневматического пистолета. В результате происшествия синяки и ссадины получили 7 школьников. Причиной инцидента стал конфликт с одноклассниками.