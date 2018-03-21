Сегодня в Шадринск прибудет детский омбудсмен Анна Кузнецова

10:41 | 22.03.2018

Сегодня, 22 марта, в Шадринск приедет уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Детский омбудсмен планирует посетить школу, где семиклассница расстреляла из пневматического пистолета учеников.



Как сообщает «Интерфакс», местные власти ждут приезда Кузнецовой в районе 11 часов. Вероятно, она посетит школу, в которой произошел инцидент, и встретится с главой города.



Напомним, утром 21 марта в школе № 15 города Шадринска 13-летняя девочка открыла стрельбу по ученикам из пневматического пистолета. В результате происшествия синяки и ссадины получили 7 школьников. Причиной инцидента стал конфликт.