В Шадринске 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматики в школе

14:05 | 21.03.2018

Сегодня утром, 21 марта, в школе №15 города Шадринска 13-летняя девочка открыла стрельбу по ученикам из пневматического пистолета.



Пока известно, что ученица принесла в школу отцовский пистолет. Как сообщает shadr.info со ссылкой на УМВД России по Курганской области, в результате происшествия синяки и ссадины получили 7 школьников. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. Школа работает в штатном режиме.



Фото www.shadr.info