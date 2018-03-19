Курган: новости дня
10:38 | 21.03.2018
Стартовала регистрация на форум «УТРО», который в этом году пройдет в Курганской области
Как рассказали в пресс-службе губернатора Зауралья, участники первой смены с 20 по 25 июня будут работать над вопросами политической активности, патриотического воспитания, международного сотрудничества, экологии, культуры и медиа. Вторая смена — с 25 по 30 июня — получит статус федеральной площадки по теме развития в профессиональной сфере. Она соберет лидеров рабочей молодежи, представителей бизнеса, науки и образования, добровольчества, а также молодежь, интересующуюся вопросами развития арктической зоны России.
Подробная информация об образовательных площадках и категориях их участников размещена на официальном сайте: форумутро.рф.
Стать участниками события смогут 1 500 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Чтобы принять участие в форуме, необходимо зарегистрироваться или войти в личный кабинет системы «Молодежь России», найти мероприятие и заполнить заявку. Заявки на первую смену принимаются до 21 мая, на вторую — до 25 мая. В регионах на конкурсной основе из числа поступивших заявок будут сформированы делегации, участники которых получат возможность работы на форуме.
Проживать участники форума будут на базе гостиничного комплекса областной школы олимпийского резерва в Щучанском районе, который соответствует всем современным требованиям комфорта и безопасности. Территория форума обеспечена беспроводным интернетом и находится под круглосуточной охраной.
Фото форумутро.рф
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:57 | 21.03.2018
Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 презентовали в Греции и на Кипре
14:46 | 21.03.2018
Евгений Куйвашев вошел в пятерку самых цитируемых губернаторов-блогеров
14:28 | 21.03.2018
Восемь лет колонии получил тагильчанин за насилие в отношении представителей власти
14:05 | 21.03.2018
В Шадринске 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматики в школе
13:55 | 21.03.2018
Красноуфимский суд признал незаконным увольнение машиниста РЖД
13:39 | 21.03.2018
Прокуратура вскрыла крупную незаконную вырубку сосны в Кетовском районе
13:29 | 21.03.2018
В Екатеринбурге стартовал ежегодный конкурс лучших налогоплательщиков
12:40 | 21.03.2018
Пассажиропоток аэропорта Пермь демонстрирует уверенный рост
12:26 | 21.03.2018
В Перми изменилось расписание светомузыкальной инсталляции #ЦветСвет
12:13 | 21.03.2018
Жители Пермского края обеспечены торговыми площадями
12:03 | 21.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 20 марта 2018 года
11:36 | 21.03.2018
Евгений Куйвашев и Сергей Вахруков провели совместное антитеррористическое совещание
11:19 | 21.03.2018
Утром 24 марта в районе телебашни перекроют две улицы
10:38 | 21.03.2018
Стартовала регистрация на форум «УТРО», который в этом году пройдет в Курганской области
10:36 | 21.03.2018
В Екатеринбурге задержали мужчину и женщину с крупной партией наркотиков
10:18 | 21.03.2018
Коммунальная авария на улице Стахановской ликвидирована
10:00 | 21.03.2018
В Свердловской области пройдет фестиваль японской культуры
09:52 | 21.03.2018
«Екатеринбург Арена» обрела собственника
09:40 | 21.03.2018
На Урале объявился «главнокомандующий войсками СССР»
09:27 | 21.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 20 марта 2018 года
09:18 | 21.03.2018
В тагильской колонии появился салон красоты
21:34 | 20.03.2018
В районе Центрального стадиона в Екатеринбурге запретят парковку на нескольких улицах
20:36 | 20.03.2018
Житель Режа убил и сжег своего собутыльника
19:45 | 20.03.2018
Павел Дуров о решении Верховного суда по Telegram: угрозы заблокировать бесполезны
19:29 | 20.03.2018
Глава УГМК отказался отвечать на вопросы, связанные со сносом телебашни
18:15 | 20.03.2018
Шутнику, «заминировавшему» школу в Далматово, грозит до 5 лет тюрьмы
18:06 | 20.03.2018
Жители Среднеуральска проголосовали за благоустройство городского пляжа. У мэрии иное мнение
17:57 | 20.03.2018
Подведены итоги голосования по выборам президента России на территории Пермского края
17:49 | 20.03.2018
Вынесен приговор виновнику смертельного ДТП на Урале
17:40 | 20.03.2018
В городской думе рассматриваются изменения в Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми
17:12 | 20.03.2018
По проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми» планируется проведение публичных слушаний
16:47 | 20.03.2018
Летом в Прикамье начнется строительство декораций для съемок фильма «Сердце Пармы»
16:41 | 20.03.2018
Бюджет Свердловской области 2018 года увеличен на 7,4 млрд рублей
16:35 | 20.03.2018
В Перми привлечены к ответственности за незаконное складирование снега управляющие компании
16:34 | 20.03.2018
В Миассе может сильно вырасти стоимость тепла
16:34 | 20.03.2018
Заместитель председателя Следственного комитета России проведёт приём граждан в Екатеринбурге
16:20 | 20.03.2018
Анатолий Литовченко: «Наш регион попал в зону особого позитивного внимания главы государства»
16:01 | 20.03.2018
Неизвестные ограбили ломбард на улице Баумана в Екатеринбурге
15:39 | 20.03.2018
Утром 24 марта в Екатеринбурге закроют несколько станций метро
15:22 | 20.03.2018
Сотрудники ЕВРАЗ КГОКа удостоены государственных наград