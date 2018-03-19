Стартовала регистрация на форум «УТРО», который в этом году пройдет в Курганской области

10:38 | 21.03.2018

В автоматизированной информационной системе «Молодежь России» открылась регистрация участников форума Уральского федерального округа «УТРО-2018», который пройдет в Курганской области с 20 по 30 июня.



Как рассказали в пресс-службе губернатора Зауралья, участники первой смены с 20 по 25 июня будут работать над вопросами политической активности, патриотического воспитания, международного сотрудничества, экологии, культуры и медиа. Вторая смена — с 25 по 30 июня — получит статус федеральной площадки по теме развития в профессиональной сфере. Она соберет лидеров рабочей молодежи, представителей бизнеса, науки и образования, добровольчества, а также молодежь, интересующуюся вопросами развития арктической зоны России.



Подробная информация об образовательных площадках и категориях их участников размещена на официальном сайте: форумутро.рф.



Стать участниками события смогут 1 500 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Чтобы принять участие в форуме, необходимо зарегистрироваться или войти в личный кабинет системы «Молодежь России», найти мероприятие и заполнить заявку. Заявки на первую смену принимаются до 21 мая, на вторую — до 25 мая. В регионах на конкурсной основе из числа поступивших заявок будут сформированы делегации, участники которых получат возможность работы на форуме.



Проживать участники форума будут на базе гостиничного комплекса областной школы олимпийского резерва в Щучанском районе, который соответствует всем современным требованиям комфорта и безопасности. Территория форума обеспечена беспроводным интернетом и находится под круглосуточной охраной.



Фото форумутро.рф