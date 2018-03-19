Селфи с иконой. 18-летнего парня из Кургана оштрафовали за оскорбление религиозных чувств верующих

14:06 | 20.03.2018

В Кургане 18-летний местный житель заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей за публичное оскорбление религиозных чувств верующих. Уголовное дело молодого человека по ч. 1 ст. 148 УК РФ находилось в производстве городского следственного отдела регионального СУ СК России.



По версии следствия, в декабре 2017 года 18-летний подозреваемый, отмечая свой день рождения в съемном коттедже, обнаружил православную икону. Он взял ее в руки, перевернул и сфотографировал свое отражение в зеркале. Фотографию парень тут же разместил на своей странице в одной из социальных сетей, оставив к ней оскорбительный комментарий. Как отметили в следственном управлении, сообщение выражало явное неуважение к обществу и оскорбляло религиозные чувства верующих православных христиан.



Во время предварительного следствия молодой человек раскаялся, разместил пост на своей странице в социальной сети с извинениями в адрес всех верующих православных христиан и даже принес денежное пожертвование в православный храм.



«С учетом того, что имелись все предусмотренные законом основания (совершение впервые преступления небольшой тяжести, возмещение ущерба и заглаживание вреда), материалы уголовного дела были направлены в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении подозреваемого, по результатам рассмотрения которого молодому человеку назначены меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — говорится в официальном сообщении СУ СКР по Курганской области.