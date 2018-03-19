Пьяный курганец украл щенка из вольера кинологической службы МВД

13:45 | 20.03.2018

Житель Кургана в ближайшее время предстанет перед судом за кражу щенка с территории Центральной кинологической службы областного УМВД России. Заместитель прокурора города уже утвердил обвинительное заключение в отношении 38-летнего мужчины (по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ).



По информации региональной прокуратуры, осенью 2017 года обвиняемый в составе подрядной бригады ремонтировал на территории кинологической службы вольеры для служебных собак. Вечером 23 ноября пьяный курганец незаконно проник в вольер, откуда похитил щенка немецкой овчарки по кличке Гроза и скрылся. Вор пошел на преступление исключительно из корыстных целей. В ходе расследования похищенную собаку нашли и вернули полиции.



Материалы уголовного дела направлены в Курганский городской суд для рассмотрения по существу. В случае признания виновным обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.