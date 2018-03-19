Возобновлено электроснабжение в районах Курганской области, оставшихся без света из-за непогоды

13:28 | 20.03.2018

В Курганской области возобновлено электроснабжение в 10 муниципальных образованиях, пострадавших 19 марта от ураганного ветра и метели. Об этом информирует пресс-служба Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики региона.



Из-за непогоды произошли отключения электричества в Далматовском, Каргапольском, Шадринском, Шатровском, Белозерском, Лебяжьевском, Притобольном, Кетовском, Щучанском районах и в Кургане.



Как сообщил вице-губернатор и глава ведомства Александр Константинов, электроснабжение было восстановлено еще вчера, 19 марта, в 19:07. В настоящий момент во все населенные пункты вновь подается электричество.