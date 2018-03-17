Прокурор Кургана через суд обязал мэрию убраться на городских кладбищах

18:35 | 19.03.2018

Прокурор Кургана Вадим Суровцев выиграл иск в городском суде против мэрии и МКУ «Жилищная политика». Суд удовлетворил его требования и обязал ответчиков ликвидировать несанкционированные свалки твердых бытовых отходов на городских кладбищах.



Мерам реагирования предшествовали надзорные мероприятия, в ходе которых прокуроры установили нарушения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства, рассказали в областной прокуратуре. На территории кладбищ в микрорайонах Глинки, Шепотково, Храпово, Зайково, Черемухово, а также по проспекту Машиностроителей и на улице Черняховского складировались твердые бытовые отходы (памятники, надгробья, венки), спиленные ветки и листва. Мусор сваливали рядом с могилами.



Контейнерные площадки для мусоросборников на кладбищах не были оборудованы, а на погостах в Черемухово, Храпово и Шепотково мусорные контейнеры и вовсе отсутствовали.



«Подобное положение дел влечет крайне отрицательное воздействие на здоровье населения и окружающую природную среду, способствует возникновению и распространению инфекционных заболеваний среди жителей города», — считают в прокуратуре.



Прокурор города обратился с иском в суд, который признал требования надзорного ведомства законными и обоснованными, возложив на администрацию Кургана обязанность профинансировать, а на МКУ «Жилищная политика» — организовать работы по ликвидации несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, установить мусорные контейнеры, оборудовать контейнерные площадки для мусоросборников на территории кладбищ.



Решение не вступило в законную силу.