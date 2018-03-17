В Кургане явка на выборах президента составила 57 %

18:09 | 19.03.2018

Согласно итоговому протоколу, явка избирателей на выборах президента России на территории Кургана составила 57,19 %. Такие предварительные данные опубликованы на сайте администрации города.



Действующего главу государства Владимира Путина поддержали 71,48 % голосовавших. Коммунист Павел Грудинин набрал 14,31 % голосов, либерал-демократ Владимир Жириновский — 8,63 %, Ксения Собчак — 1,58 %. Остальные кандидаты не преодолели однопроцентного барьера.



Явка избирателей на территории Курганской области составила 61,74 %.