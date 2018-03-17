«Надо Путина Вову навечно избрать». Курганская певица посвятила песню президенту

17:02 | 19.03.2018

Курганская певица Елена Волкова посвятила песню президенту России Владимиру Путину. Ролик с исполнением своего творения она опубликовала в YouTube, где он набрал более 1300 просмотров за пару дней. «Эту шуточную песню я искренне написала, чтобы каждый, кто посмотрит, хотя бы улыбнулся и зарядился позитивом!» — написала девушка.



Певица в песне поблагодарила президента за работу и назвала главу государства ангелом-хранителем страны. «Дядя Вова, как же с вами клево. И никакой кризис нам не страшен. Пока, дядя Вова, вы есть у нас, будут в стране и нефть, и газ, и даже космос скоро станет нашим... Я знаю, чтобы спокойно спать, надо Путина Вову навечно избрать, и тогда мы сможем весь мир завоевать», — спела девушка.



В социальных сетях не всем пришлось по душе ее творчество, некоторые назвали песню «позорищем». «Если стеб, то ни о чем. Если дифирамбы, то мелковато», — высказался один из пользователей соцсети «ВКонтакте». Но нашлись и те, кому песня очень понравилась и подняла настроение. В комментариях курганцы оставляли такие слова, как «очень по-доброму», «прикольно спела», «потешно».



На выборах президента РФ 18 марта действующий глава государства Владимир Путин набрал в Курганской области 73,30 % голосов избирателей при явке в 61,74 %.



