Зауральские энергетики устраняют последствия непогоды. Люди сидят без электричества в 4 районах

15:02 | 19.03.2018

Из-за урагана в Курганской области 18 марта без электричества остались жители в четырех муниципальных образованиях. По информации СУЭНКО, произошли аварийные отключения потребителей Кетовского, Варгашинского, Лебяжьевского, Мокроусовского районов.



Как сообщает пресс-служба ПАО СУЭНКО, энергетики продолжают ликвидацию массовых отключений электроэнергии. По данным на 12:00 часов 19 марта без электроэнергии остаются 12 351 человек, отключены 24 воздушные линии 10 кВ, 250 трансформаторных подстанции.



Для борьбы с последствиями стихии в энергокомпании работает оперативный штаб. На ликвидацию нарушений направлена 81 аварийно-восстановительная бригада (238 человек), задействовано 89 единиц техники. В готовность приведены 16 передвижных дизель-генераторов.