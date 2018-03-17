МЧС: на федеральных трассах Курганской области введено временное ограничение движения

14:50 | 19.03.2018

В Курганской области из-за опасных погодных условий, сильного ветра, метели и снежных заносов на федеральных автомобильных дорогах области 19 марта введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств и рейсовых автобусов.



Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, ориентировочное время окончания ограничения движения назначено на 20 часов этого же дня. Оно может быть изменено из-за сохранения опасных погодных условий.



По состоянию на 11 часов федеральные автомобильные дороги Курганской области находятся пока в проезжем состоянии. Силы МЧС России функционируют в режиме повышенной готовности, развернут оперативный штаб.