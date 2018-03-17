Избирком Зауралья предостаивл предварительные итоги голосования

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Избирательная комиссия Курганской области на сегодняшней пресс-конференции озвучила предварительные итоги голосования на выборах президента России в регионе, которые состоялись 18 марта.В выборах приняли участие 434 836 зауральцев. Явка избирателей на территории области составила 61,74%. Самая высокая явка отмечена в Частоозерском (78,26%) и Шадринском районах (70,73%). Самая низкая явка наблюдалась в Западном и Восточном округах города Кургана (58% и 56%).Действующий президент Владимир Путин набрал 73,30% голосов избирателей в регионе. Президентом его выбрали 318 703 зауральца. Главу государства больше поддержали в Шадринском (79,67%) и в Половинском районах (78,43%). Меньше за него голосов отдали в Притобольном (69,74%) и Петуховском районах (69,22%).За кандидата от КПРФ Павла Грудинина проголосовали 13,67% избирателей. За лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 8,74%. Ксения собчак набрала 1,06%. Остальные кандидаты не дотянули и до одного процента.«Выборы в Курганской области прошли на высоком организационном уровне, не зафиксировано никаких серьезных происшествий и нарушений. В Зауралье за Владимира Путина проголосовали более 73% избирателей, пришедших на участки. Отмечу, что эта цифра на 10% выше показателей 2012 года, когда состоялись предыдущие выборы президента. Это говорит об огромном доверии со стороны зауральцев политике действующего главы государства. Со своей стороны, хочу поблагодарить всех тех, кто в это воскресенье, 18 марта, пришел на избирательные участки и отдал свой голос за нашего президента», — прокомментировал результаты выборов на официальном сайте регионального правительства губернатор Курганской области Алексей Кокорин.За ходом голосования 18 марта следили 2 318 наблюдателей. По данным облизбиркома, всего в день голосования поступило 9 обращений, из которых 5 о нарушении, по мнению заявителей, избирательного законодательства. По трем жалобам направлены представления в правоохранительные органы. По одному из них вынесено постановление об отказе в возбуждении административного производства в связи с невозможностью установить виновное лицо. По одному обращению установлено нарушение избирательного законодательства. Речь идет о повреждении информационного плаката в Макушино.