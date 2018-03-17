Во всех районах Курганской области лидирует Владимир Путин

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По предварительным данным Избирательной комиссии Курганской области, на вечер 18 марта обработано более 73 % процентов протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно обработанным данным, в голосовании на выборах президента РФ приняли участие более 63 % избирателей, или 217 984 человека. Самовыдвиженец Владимир Путин набрал 73,79 %, или 161 217 голосов. Действующий глава государства лидирует во всех муниципальных образованиях. На втором месте разместился кандидат от КПРФ Павел Грудинин. За него проголосовали 13,32 %. На третьей позиции закрепился либерал-демократ Владимир Жириновский, получив 8,82 % голосов.