Явка избирателей в Курганской области на 12:00

15:02 | 18.03.2018

В Курганской области, по данным на 12:00, проголосовали более 211 тысяч избирателей, что составляет 30,18 % от общего числа избирателей.



В областном центре, по данным территориальных избирательных комиссий Кургана, явка избирателей на 12 часов составила 21,79 %.



Фото: kikonline.ru