Явка в Курганской области на 10 часов утра составила более 10%

12:23 | 18.03.2018

В Курганской области на 10:00 в голосовании на выборах президента РФ приняли участие 74237 избирателей. Это 10,60 % от общего числа зарегистрированных, информирует пресс-служба облизбиркома.



Среди муниципальных образований региона ожидаемо лидируют по явке Частоозерский район (25,48%), Мокроусовский район (21,64%) и Варгашинский район (16,89%).



Явка в 2018 году уже с утра показывает рост. На 10:00 4 марта 2012 года на выборах президента проголосовали 7,87% избирателей. На выборах в Госдуму РФ 18 сентября 2016 года явка в этот час составила 6,58%.