Мэрия Кургана: 18 марта парковка перед кинотеатром «Россия» будет закрыта

16:26 | 16.03.2018

Администрация Кургана ввела временный запрет на стоянку автомобилей на парковке перед центральным входом в кинотеатр «Россия», вдоль домов № 53 и № 55 по улице Гоголя. Он будет действовать с 20 до 22 часов 18 марта.



Как пояснили в мэрии, постановление принято с целью обеспечения безопасности горожан. В этот день в 20 часов начнется праздничный митинг-концерт в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Организаторами выступили Ассамблея народов Зауралья и региональное правительство.



18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор между Россией и Республикой Крым о воссоединении. Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав РФ.