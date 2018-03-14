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Курган: новости дня


16:26 | 16.03.2018

Мэрия Кургана: 18 марта парковка перед кинотеатром «Россия» будет закрыта

Администрация Кургана ввела временный запрет на стоянку автомобилей на парковке перед центральным входом в кинотеатр «Россия», вдоль домов № 53 и № 55 по улице Гоголя. Он будет действовать с 20 до 22 часов 18 марта.

Как пояснили в мэрии, постановление принято с целью обеспечения безопасности горожан. В этот день в 20 часов начнется праздничный митинг-концерт в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Организаторами выступили Ассамблея народов Зауралья и региональное правительство.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор между Россией и Республикой Крым о воссоединении. Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав РФ.

© «Вечерние Ведомости»

 


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