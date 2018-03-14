В прошлом году зауральцы жаловались в прокуратуру 19 тысяч раз

15:37 | 16.03.2018

В прокуратуре Курганской области состоялось заседание коллегии, на котором подвели итоги работы по рассмотрению обращений и приему граждан в надзорном ведомстве. Как прозвучало на заседании, в 2017 году в органы прокуратуры региона поступило свыше 19 тысяч жалоб. Рассмотрено свыше 16 тысяч заявлений, из которых только половина — более 8 тысяч — разрешена по существу.



Больше половины разрешенных обращений касались вопросов надзора за исполнением законов и законностью правовых актов, среди которых лидирующие позиции заняли жалобы по вопросам нарушения трудового, жилищного законодательства, в том числе в сфере ЖКХ, а также о соблюдении прав несовершеннолетних.



Почти каждая третья жалоба признана обоснованной, уточнили в прокуратуре. По результатам рассмотрения обращений в целях восстановления нарушенных прав заявителей принято более 5 тысяч мер прокурорского реагирования.



Фото kurganobl.ru