Курганский гидрометцентр дал прогноз развития весеннего половодья в регионе

Фото: kurgan-city.ru

Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз развития половодья в 2018 году на реках региона. Предварительный анализ гидрометеорологической ситуации дает основание предполагать, что при средних погодных условиях апреля и мая половодье на реках области высоким не будет, говорится в официальном сообщении центра.Наивысшие уровни воды весеннего половодья лишь на реках отдельных бассейнов сформируются около среднемноголетних величин. В большинстве же рек они окажутся на 0,3–1 м, местами на 1,5 м ниже нормы.Однако этой весной есть вероятность возникновения неблагоприятных явлений. До разрушения ледяного покрова и начала снеготаяния на участках рек с большой толщиной льда или с наледями возможен выход воды на лед и в пониженные места поймы.В случае дружной весны и дождливой погоды, даже при незначительных снегозапасах, на участках бассейнов с большим промерзанием почвы и большой толщиной льда талая вода в период снеготаяния также может пойти поверх льда и подтопить пойменные участки.Также местами возможно образование заторов и резкие подъемы уровней воды, но это в случае интенсивного нарастания температуры воздуха при вскрытии рек.Если выпадет большое количество осадков и пройдут сильные дожди, на небольшое половодье могут наложиться высокие снегодождевые и дождевые паводки, что приведет к подтоплению участков дорог, мостов и отдельных жилых домов в низинах.