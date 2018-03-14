«Водный Союз» потребовал от мэрии Кургана срочно отремонтировать канализационный коллектор на Увале. Ситуация близка к чрезвычайной

10:58 | 16.03.2018

Курганские коммунальщики бьют тревогу. Руководство компании «Водный Союз» направило официальное обращение в администрацию Кургана с требованием в кратчайшие сроки отремонтировать канализационный коллектор в поселке Увал, где ситуация уже близка к чрезвычайной. Положение тупиковое: проводить работы на увальских сетях предприятие не может по закону, а город не спешит нести затраты на ремонт аварийной трубы.



Как рассказали в пресс-службе «Водного Союза», в соответствии с договором аренды 2013 года при приемке-передаче во временное арендное пользование комплекса очистных сооружений канализации, расположенного в поселке Увал на улице Трактовая, 1, ресурсоснабжающей организации не был передан канализационный коллектор, проходящий от очистных сооружений к Полой.



«Мы понимаем возмущение людей, которым все равно, на чьем балансе находятся сети, но устранить причину не имеем права. В существующий тариф заложена стоимость ремонта и технического обслуживания сетей, находящихся в аренде у «Водного Союза». Данная аварийная труба в это число не входит, ее ремонт будет являться нецелевым расходованием средств со всеми вытекающими последствиями», — прокомментировал ситуацию руководитель «Водного союза» Владимир Овсянников.



Проблема с коллектором поселка Увал далеко не единична, добавили в компании. Работа по приему в эксплуатацию бесхозных сетей ведется уже несколько лет. Однако компания берет на обслуживание лишь те объекты, которые могут выполнять свою основную функцию и присоединены к централизованным сетям, а также сопровождены необходимыми документами. «Как правило бесхозные сети находятся в плохом состоянии с большим процентом износа. Но если они на момент передачи функционируют, то в конечном итоге мы их принимаем», — отметил Владимир Овсянников.



Финансирование работ по ремонту и обслуживанию принятых в эксплуатацию коммуникаций целиком ложится на плечи и без того скудного бюджета предприятия. «Мы очень щепетильно подходим к принятию бесхоза, так как вместе с принятыми сетями возлагаем на себя дополнительные обязательства и расходы. Средств существующего тарифа, ограниченного индексом коммунальных платежей, не хватает даже на текущую производственную деятельность предприятия», — пояснил генеральный директор. Глава компании добавил, что бригады «Водного Союза» принимают участие в устранении коммунальных аварий на бесхозных сетях только в рамках муниципального контракта или под гарантийные письма муниципалитетов.



«Поскольку любая аварийная ситуация в конечном счете приводит к тому, что страдают потребители, мы по мере наших возможностей стараемся помочь, но мы категорически не согласны с тем, чтобы порядок восстанавливался за наш счет. Проблема бесхозов общая, и надо ее решать вместе с властями», — подчеркнул Овсянников.



Руководство компании направило предложения в администрацию Кургана, касающиеся и разделения затрат на приведение в рабочее состояние бесхозяйных коммуникаций.



«Восстанавливать никому не принадлежащие сети накладно для муниципального бюджета, поэтому мы предложили взять на себя трудозатраты, — отметил глава компании. — Администрации необходимо будет только оплатить стоимость материалов. После выполнения всех работ мы готовы взять эти коммуникации на обслуживание».