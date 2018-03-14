На площади Кургана 18 марта пройдет праздничный концерт в честь годовщины воссоединения с Крымом

16:09 | 15.03.2018

В день выборов президента РФ, 18 марта, на главной площади Кургана состоится масштабный праздничный концерт в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Организаторами выступили Ассамблея народов Зауралья и региональное правительство, рассказали в пресс-службе губернатора.



Праздничный концерт «Россия и Крым – вместе навсегда!» стартует в 20 часов вечера. На эстраде выступят зауральские артисты. Организаторы мероприятия обещают угостить гостей праздника бесплатной кашей и напоить горячим чаем.



18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор между Россией и Республикой Крым о воссоединении. Таким образом Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав РФ.