Курганец из ревности зарезал бывшую жену через несколько дней после развода

15:25 | 15.03.2018

Курганский городской суд вынес жесткий приговор 41-летнему местному жителю, который убил бывшую жену через несколько дней после развода и пытался расправиться с ее новым возлюбленным. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Как рассказали в областной прокуратуре, через несколько дней после развода мужчина приехал домой к бывшей жене, чтобы повидаться с детьми и забрать свои вещи. Но в квартире он увидел постороннего мужчину, что привело к ссоре. Движимый ревностью мужчина несколько раз ударил бывшую ножом в шею и живот. Экс-супруга от полученных травм скончалась на месте.



После он зашел в соседнюю комнату, где находился мужчина, и набросился на него с ножом, ударив его в шею и грудь. Жертве удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.



Убив свою бывшую жену и попав на 15 лет в тюрьму, курганец оставил без родительского попечения двух несовершеннолетних дочерей.



Приговор суда в законную силу не вступил.