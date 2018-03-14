Губернатор Курганской области выступил с обращением к жителям региона

14:57 | 15.03.2018

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин, в отличие от своего ямальского коллеги Дмитрия Кобылкина, не стал выделяться и обошелся лишь записью обычного официального видеообращения к жителям региона. В ролике он призвал зауральцев принять участие в голосовании на выборах Президента РФ 18 марта.



«Я уверен, что среди нас нет тех, кто равнодушен к судьбе своей семьи, своих родных и близких, к будущему наших детей. Мы ценим мир и стабильность, чтим традиции и честно трудимся на благо зауральского края, открыто радеем за развитие и процветание родной Курганской области и страны в целом.



18 марта нам вместе предстоит сделать выбор нашего будущего. Я убежден, что и в этом равнодушных не будет. Выбор президента России — это большая ответственность каждого из нас. Голос каждого должен быть услышан! Я призываю вас в воскресенье ненадолго отложить домашние дела и прийти на избирательные участки, чтобы открыто и честно выбрать нашего президента!» — сказал Алексей Кокорин.



А вот губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин принял участие во всероссийской эстафете «Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов», которая приурочена к выборам президента. Ролик быстро разошелся по социальным сетям. На нем видно, как глава Ямала с легкостью отжался на кулаках 30 раз. Отметим, что участник флешмоба должен отжаться 18 раз.



Фото: kurganobl.ru