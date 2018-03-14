В Зауралье планируют заключить новое трехстороннее соглашение из-за повышения МРОТ в России

11:29 | 15.03.2018

В Курганской области правительство, профсоюзы и работодатели вновь соберутся для обсуждения необходимости заключения нового трехстороннего соглашения о размере минимальной заработной платы в регионе. Речь на заседании пойдет об увеличении МРОТ с 1 мая 2018 года.



Как рассказали в пресс-службе губернатора, проработка этого вопроса понадобилась в связи со вступлением в силу федерального закона, согласно которому с 1 мая в России минимальный размер оплаты труда будет установлен в размере 11 163 рублей. В Курганской области он будет составлять 12 837,45 рубля (с уральским коэффициентом 15 %).