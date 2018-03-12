Зауральский чиновник дважды попался сотрудникам ДПС пьяным за рулем

14:15 | 14.03.2018

Следственными органами СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении главы одного из сельсоветов Петуховского района, который во второй раз попался сотрудникам ДПС пьяным за рулем (ст. 264.1 УК РФ).



По данным ведомства, еще в 2016 году чиновник был признан виновным в совершении административного правонарушения — управлении транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ). Суд оштрафовал тогда главу сельсовета на 30 000 рублей и лишил его права управления автомобилем на 1 год 6 месяцев.



Выводов для себя чиновник не сделал. В феврале 2018 года он вновь попался пьяным за рулем. Сотрудники ДПС остановили его личный автомобиль на улице в одном из поселков Петуховского района.



По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.