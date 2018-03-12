Кокорин рассказал студентам о том, сколько времени он проводит в тренажерном зале и что ест по утрам

13:53 | 14.03.2018

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин на встрече с командой «Молодежка ОНФ» охотно ответил на личные вопросы. Политик откровенно рассказал студентам о том, с чего начинается его день и как он поддерживает свою физическую форму в тонусе.



«Сразу скажу, зарядку утром я не делаю. Вместо завтрака я выпиваю стакан воды. В 8:30 съедаю горсть различных орехов и выпиваю стакан свежевыжатого сока граната или киви», — рассказал губернатор.



Тренировки ранним утром и в первой половине дня в тренажерном зале губернатор никогда не проводит. «По своему складу я нахожусь где-то между жаворонком и совой. Наибольшую физическую активность чувствую во второй половине дня. Поэтому после загруженной и нервной работы физические упражнения мне полезнее делать вечером. Я стараюсь это делать практически каждый день. Моя тренировка длится по 45–50 минут. По возможности выезжаю 4–5 раз в неделю на тренировки по стендовой стрельбе. Готовлюсь к новому спортивному сезону», — поделился Кокорин.



Губернатор признался, что всегда находит время для тренировок, несмотря на ненормированный рабочий день и частые командировки, совещания и встречи. «Говорить, что нет возможности поддерживать физическую форму или нет на это времени, — абсолютное лукавство и лень. Час времени для себя найти можно при любых обстоятельствах», — строго заключил глава региона.