Жители Кургана 18 марта выберут три общественные территории, которые благоустроят в этом году

Во всех микрорайонах Кургана 18 марта состоится рейтинговое голосование по определению общественных территорий, претендующих на обустройство именно в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды на 2018–2022 годы». Горожане смогут выбрать только три объекта из 17 предложенных в бюллетене общественных пространств областного центра, сообщает пресс-служба мэрии.Как рассказал первый заместитель сити-менеджера, председатель общественной муниципальной комиссии Андрей Жижин, для голосования разработаны специальные бюллетени. В каждом пункте голосования будут установлены урны и сформированы команды волонтеров. В пунктах голосования разместят дизайн-проекты всех 17 территорий.Принять участие в рейтинговом голосовании смогут жители Кургана, достигшие 14-летнего возраста, предъявив паспорт или другой документ, подтверждающий факт регистрации по месту жительства на территории города. Как уточнил Жижин, если в бюллетене будет указано больше трех объектов, он будет считаться недействительным.Голосование будет проходить с 8 утра до 20 часов вечера. Обработкой всех бюллетеней займется счетная комиссия в составе пяти человек, выбранная на заседании общественной муниципальной комиссии. При равенстве количества голосов, отданных за две или несколько общественных территорий, приоритет будет отдан той, чья заявка поступила раньше. Итоги голосования подведут 21 марта на заседании общественной муниципальной комиссии.Фото kurgan-city.ru