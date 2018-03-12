В Кургане коммунальщики наткнулись на труп в коллекторе теплосетей

17:37 | 13.03.2018

Следственный комитет РФ по Курганской области сообщил о проведении проверки по факту обнаружения трупа в коллекторе сотрудниками «Тепловых сетей» в областном центре.



Как рассказали в пресс-службе следственного управления, утром 12 марта на улице Правды работники ПАО КГК «Тепловые Сети» при осмотре теплоцентрали в одной из тепловых камер обнаружили тело мужчины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. При осмотре тела специалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами организована и проводится доследственная проверка.



На данный момент личность мужчины установлена. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства и причины его смерти.



Фото из группы «Инцидент Курган» в «ВКонтакте»