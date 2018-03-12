В Кургане поставщики мяса и молока сговорились, чтобы больше заработать на стариках и детях

13:38 | 13.03.2018

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Курганской области были выявлены признаки, указывающие на заключение антиконкурентных соглашений между участниками аукциона на поставку продуктов питания в дошкольные, образовательные и социальные учреждения.



Сотрудниками ведомства было установлено, что при участии в электронных аукционах на поставку молочной продукции ООО «Молоко Зауралья» и ООО «Комбинат молочных продуктов» действовали согласованно и в интересах друг друга, намеренно исключая конкуренцию между собой, в результате чего цена государственных контрактов снижалась лишь на 0,5–1 %, а прибыль указанных предприятий соответственно возрастала.



По аналогичному соглашению действовали и ИП Тищенко Д.А. с ООО «Курганхладторг» при участии в электронных аукционах на поставку мясной продукции.



По выявленным признакам возбуждено два дела о нарушении антимонопольного законодательства. Рассмотрение дела состоится 4 апреля 2018 года.



Фото: school32.obr27.ru