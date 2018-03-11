Оперативный штаб снял карантин с курганских школ. Дети сядут за парты с 14 марта

14:43 | 12.03.2018

Со среды, 14 марта, все образовательные учреждения Кургана возобновят учебный процесс. Решение о снятии карантина в школах было принято сегодня в зауральском правительстве оперативным штабом по предупреждению распространения гриппа на территории региона, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.



Данное решение принято в связи со снижением заболеваемости населения и сокращением числа обращений в медицинские организации школьников города. Однако штаб сохранил масочный режим в организациях с высоким риском распространения вирусов (предприятия торговли, сферы обслуживания, общественного транспорта) и запрет на посещение стационаров в больницах. По-прежнему в образовательных учреждениях будут проводиться «утренние фильтры».



С 5 по 11 марта в регионе зарегистрировано 7559 случаев заболеваний ОРВИ, интенсивный показатель заболеваемости составил 88,7 на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели на 41,6 %.



В возрастной группе 7–14 лет темп снижения составил 46,8 %, заболеваемость ниже порога на 31,3 %. В возрастной группе 15 лет и старше темп снижения заболеваемости составил 32,7 %, заболеваемость ниже порога на 6,6 %. Среди детей до 6 лет также отмечаются значительные темпы снижения заболеваемости — более 40 %.



По городу Кургану зарегистрировано 3680 случаев ОРВИ, интенсивный показатель составил 114,6 на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели на 41,8 %.



Всего с начала эпидсезона зарегистрировано 36 случаев гриппа, которые подтверждены лабораторно (грипп А — Н1N1-pnd09 и грипп В), данные штаммы входили в состав сезонной вакцины против гриппа.



Лабораторный мониторинг показал, что в регионе наблюдается циркуляция вирусов гриппозной и негриппозной этиологии: гриппа А (H1N1-09), гриппа В, РС-вирусы и метапневмовирусы.