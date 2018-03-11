В зауральском селе на развалинах сгоревшего дома пожарные обнаружили труп

14:17 | 12.03.2018

В Мокроусовском районе Курганской области в сгоревшем доме пожарные обнаружили тело 57-летнего мужчины. Трагедия произошла утром 9 марта в селе Михайловка.



Как рассказали в пресс-службе регионального УРТЗН, сообщение о пожаре поступило в 8 часов 30 минут в ПЧ № 33. На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем, пламя вырывалось из окон и уже произошло обрушение кровли. При ликвидации последствий пожара, проливке конструкций и разборе завалов огнеборцы обнаружили труп хозяина дома.



На место трагедии была вызвана следственно-оперативная группа. Причина пожара устанавливается.



Фото urtzn.kurganobl.ru