Кетовская прокуратура обязала через суд чиновников убрать свалку у пруда Чаша

13:51 | 12.03.2018

В Курганской области районная прокуратура выиграла иск против администрации Кетовского сельсовета. Суд возложил на муниципальных чиновников обязанность ликвидировать несанкционированную свалку.



Нарушение было выявлено при проверке исполнения требований законодательства об охране окружающей среды в деятельности администрации сельсовета. Надзорное ведомство установило, что на земельных участках, расположенных восточнее пруда накопителя Чаша, размещена несанкционированная свалка.



В соответствии с федеральным законодательством к вопросам местного значения, возложенным на органы местного самоуправления, относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. Невыполнение обязанностей по ликвидации свалок нарушало права граждан на благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия.



По результатам проверки прокурор направил в суд административное исковое заявление о возложении на администрацию сельсовета обязанности ликвидировать несанкционированную свалку. Суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил требование в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.