В Кургане пенсионера МВД осудили за применение насилия в отношении полицейского

13:10 | 12.03.2018

Курганский городской суд оштрафовал на 50 тысяч рублей 53-летнего пенсионера МВД. Он признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти — сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).



Инцидент произошел в августе 2017 года. Около часа ночи мужчина был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Пенсионера доставили в ОП-2 УМВД России по городу Кургану, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.



При помещении его в комнату для административно задержанных он нанес один удар рукой в лицо помощнику оперативного дежурного. К счастью, полученная сотрудником полиции травма не повлекла вреда здоровью.