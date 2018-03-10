В Шадринске свердловчанин спровоцировал ДТП, не уступив дорогу

10:52 | 12.03.2018

В Шадринске 8 марта в районе дома № 2 по улице Автомобилистов столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадали молодой человек и девушка.



По информации Госавтоинспекции, 62-летний житель Екатеринбурга, управляя автомобилем Peugeot 307, при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог улиц Автомобилистов — Щеткина, находясь на второстепенной дороге, не уступил дорогу двигающемуся по главной дороге автомобилю ВАЗ-21102.



В результате происшествия 19-летний водитель ВАЗ и его 18-летняя пассажирка получили травмы. Водитель иномарки в аварии не пострадал. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.



Фото гибдд.рф