Рубрика: Новости дня
11:56 | 9.03.2018
В Курганской области полицейскими изъята крупная партия наркотиков растительного происхождения
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, был остановлен автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 20-летнего неработающего молодого человека. В салоне автомашины стражами порядка были обнаружены и изъяты два полимерных пакета с наркотическим средством растительного происхождения, принадлежащие водителю автомобиля. Общая масса изъятого составила более 700 граммов.
В результате проведённого исследования было установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — каннабисом (марихуана). Как пояснил задержанный, наркотики он собирал самостоятельно для личного употребления.
По данному факту в МО МВД России «Шумихинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». В соответствии с санкцией данной статьи задержанному молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Мера пресечения в отношении задержанного избрана в виде подписки о невыезде.
Фото: пресс-служба УМВД России по Курганской области
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:32 | 9.03.2018
Пермякам напоминают: выход на лед водоемов становится опасен
18:28 | 9.03.2018
В Прикамье взыскали моральный вред с арендатора помещения, рядом с которым поскользнулась женщина
18:18 | 9.03.2018
В марте в Екатеринбурге пройдет международный турнир по дзюдо
17:32 | 9.03.2018
Уроженец Уфы убил пермяка и жил в его квартире
17:17 | 9.03.2018
Пермяки заняли призовые места на Кубке Урала по подводному плаванию
16:45 | 9.03.2018
В конце апреля в Екатеринбурге откроется Парк футбола
16:32 | 9.03.2018
В кальянной Нижнего Тагила найдено тело мертвого 18-летнего мужчины
16:20 | 9.03.2018
Нижний Тагил посетили международные наблюдатели ОБСЕ
13:58 | 9.03.2018
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга самая чистая вода в городе
13:49 | 9.03.2018
Свердловская прокуратура выиграла судебный процесс у «крестного отца» лесозаготовителей
12:34 | 9.03.2018
В Свердловской области сгорело здание районной больницы
12:03 | 9.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 8 марта 2018 года
11:56 | 9.03.2018
В Курганской области полицейскими изъята крупная партия наркотиков растительного происхождения
11:25 | 9.03.2018
Секреты постных блюд с царского стола раскроют на IV Фестивале постной кухни в Екатеринбурге
10:45 | 9.03.2018
Пригородный поезд Егоршино — Екатеринбург временно изменит маршрут
09:40 | 9.03.2018
Вечером 8 марта в Екатеринбурге загорелась сауна
19:10 | 8.03.2018
Гигантский изумруд, найденный под Асбестом, назвали «Марьин дар»
17:17 | 8.03.2018
Сотрудники Росгвардии поздравили женщин с праздником 8 Марта
15:45 | 8.03.2018
В РПЦ объявили о создании новой епархии в Свердловской области
15:19 | 8.03.2018
В Курганской области активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками Роспотребнадзора
14:00 | 8.03.2018
На дороге на Полевской пешеход попал под колеса грузовика и погиб
13:20 | 8.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 7 марта 2018 года
13:17 | 8.03.2018
В Краснотурьинске зафиксирован опасный выброс ядовитого азота
13:11 | 8.03.2018
Сотрудники екатеринбургской Росгвардии дважды за ночь пресекли распространение наркотических средств
13:07 | 8.03.2018
Ювенальный беспредел в Карпинске. У семьи отняли пятерых детей, органы опеки предлагают отцу уйти из дома
13:03 | 8.03.2018
В Первоуральске пропала 16-летняя девочка
11:39 | 8.03.2018
Сотрудники ГИБДД сложили огромную «восьмерку» из служебных машин, чтобы поздравить женщин с праздником
11:05 | 8.03.2018
Ночью в Екатеринбурге сгорели садовый дом и автомобиль
10:58 | 8.03.2018
Погода в праздничные выходные в Екатеринбурге обещает быть теплой
10:48 | 8.03.2018
Накануне из-за праздника 8 Марта Екатеринбургу пришлось встать в многокилометровые пробки
10:35 | 8.03.2018
На ЖБИ угонщик нагло увел машину прямо из-под камер видеонаблюдения
10:18 | 8.03.2018
Возле гостиницы «Большой Урал» иномарка врезалась в бетонный забор
22:06 | 7.03.2018
Пожарные эвакуировали более 200 покупателей из «Кировского» на ЖБИ
20:55 | 7.03.2018
В Екатеринбурге появились модернизированные отделения Почты России
20:13 | 7.03.2018
Уральские кинематографисты сняли трогательный фильм о любви глухого рыбака и певицы
19:48 | 7.03.2018
В пермском госпитале для ветеранов обновят компьютерный томограф
19:28 | 7.03.2018
«Красный Октябрь» готов к реализации нового инвестиционного проекта
19:20 | 7.03.2018
Жители Первоуральска жалуются на синюю воду, бегущую из крана
18:43 | 7.03.2018
Ключи от губернаторского автомобиля получила лучшая доярка Свердловской области в канун 8 Марта
17:54 | 7.03.2018
С учетом неблагоприятного прогноза погоды Евгений Куйвашев потребовал уделить особое внимание безопасности свердловчан в праздники
17:11 | 7.03.2018
Пермские ЗАГСы будут работать 10 марта