В Курганской области полицейскими изъята крупная партия наркотиков растительного происхождения

Более 700 граммов наркотиков изъяли в Шумихинском районе у местного жителя сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Шумихинский».В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, был остановлен автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 20-летнего неработающего молодого человека. В салоне автомашины стражами порядка были обнаружены и изъяты два полимерных пакета с наркотическим средством растительного происхождения, принадлежащие водителю автомобиля. Общая масса изъятого составила более 700 граммов.В результате проведённого исследования было установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — каннабисом (марихуана). Как пояснил задержанный, наркотики он собирал самостоятельно для личного употребления.По данному факту в МО МВД России «Шумихинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». В соответствии с санкцией данной статьи задержанному молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.Мера пресечения в отношении задержанного избрана в виде подписки о невыезде.Фото: пресс-служба УМВД России по Курганской области