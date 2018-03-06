В Курганской области активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками Роспотребнадзора

Как сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Курганской области, в ведомство не прекращают поступать обращения предпринимателей о телефонных звонках неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками Управления Роспотребнадзора.Неизвестные, под предлогом предупреждения о начале проведения проверки, просят приобрести литературу по законодательству о защите прав потребителей. Злоумышленники представляются сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Курганской области, называя при этом фиктивную фамилию, должность.Судя по сообщениям предпринимателей, подобные звонки поступают в салоны красоты, предприятия общественного питания, торговли. На сегодняшний день ведомством зарегистрировано более ста случаев подобных предложений к предпринимателям области.В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Курганской области предупреждает предпринимателей, что телефонные звонки от неизвестных лиц носят заведомо ложный и мошеннический характер. И настоятельно рекомендует предпринимателям и юридическим лицам при поступлении подобных звонков обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению таких лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности.Предпринимателям стоит помнить, что проверки проводятся в соответствии с утвержденным Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год. Информация о планируемых проверках размещена наНе забывайте, что при проведении надзорных мероприятий специалисты Роспотребнадзора обязаны предъявить служебное удостоверение и ознакомить предпринимателя с распоряжением о проведении проверки с подписью руководителя (заместителя) и заверенным печатью организации, в оригинале.Уважаемы предприниматели! Просим вас при поступлении к вам подобных обращений уточнять информацию в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области, чтобы избежать обмана и хищения средств. Телефон, по которому можно проконсультироваться: 8 (3522) 41-33-36.