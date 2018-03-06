В Курганской области ограничено движение автобусов и большегрузного транспорта

14:24 | 8.03.2018

С 7 марта 2018 года на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области введено ограничение движения для большегрузных транспортных средств, в том числе перевозящих опасные грузы, и для автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские и школьные перевозки, сообщается на сайте Управления ГИБДД по Курганской области.



Ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями, выразившимися в большом количестве выпавших осадков, низовом ветре с метелью, образованием снежного наката и гололедицы.



Решение о введении ограничений принял Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства области.



Кроме того, ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» введено временное ограничение в движении по федеральным дорогам на территории региона в направлениях Омска, Тюмени и Екатеринбурга.



Ограничения введены для большегрузных транспортных средств и рейсовых автобусов на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-354 (Екатеринбург — Шадринск — Курган) и на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск), только в направлении города Омска. На автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш» подъезд к городу Тюмени только для большегрузных транспортных средств.



На указанных участках автодорог в круглосуточном режиме несут службу наряды ДПС, осуществляя контроль за состоянием дорог и предупреждая водителей о введенном ограничении.



Снятие ограничений произойдёт после нормализации погодных и дорожных условий.



Фото: пресс-служба УГИБДД по Курганской области