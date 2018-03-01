Природоохранная прокуратура Зауралья все чаще сталкивается с нарушениями законодательства

15:09 | 7.03.2018

Природоохранная прокуратура Курганской области все чаще сталкивается с нарушениями в ходе проверок. По результатам надзорных мероприятий в 2017 году ведомство выявило 485 (в аналогичный период прошлого года — 443) нарушений законодательства, что на 9 % больше в сравнении с предыдущим годом.



Так, до настоящего времени на территории области лишь 24 объекта размещения отходов соответствуют требованиям природоохранного и санитарного законодательства и включены в государственный реестр, из них 9 — полигоны, рассказали в надзорном ведомстве.



Несмотря на активную работу за последние несколько лет по вывозу с территории региона пестицидов и агрохимикатов, значительная часть опасных химических веществ, порядка 600 тонн, по-прежнему располагается в 9 районах области, в Кургане и Шадринске. Как показали проверки, не всегда их хранение осуществляется надлежащим образом.



Надлежащим образом не налажена и работа органов власти и коммунальщиков с бытовыми, жидкими и промышленными отходами. Так, в работе чиновников по-прежнему допускаются недостатки при осуществлении контрольных и разрешительных полномочий, в том числе лицензирования, при реализации функций по разработке территориальной схемы и выбора регионального оператора. Благодаря прокурорскому реагированию в прошлом году удалось скорректировать работу государственных органов по данным проблемным вопросам.



Обыденными проблемами в охотничьем хозяйстве является широкое распространение бешенства среди диких животных и значительное количество нарушений законодательства в сфере охоты.



В 2017 году отмечен рост численности диких животных. Прокуратура связывает это с запретом необоснованного регулирования Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на территории природных заказников численности лося и кабана.



В прошедшем году в ходе мониторинга сети Интернет прокуроры выявили ресурсы, на которых продавали животных, занесенных в Красную книгу, а также запрещенные орудия лова. В судебном порядке доступ к этим сайтам был заблокирован.



В ходе проверок неоднократно выявлялись факты порчи земли, а также хищения недр в промышленных масштабах. К примеру, в настоящее время в гражданско-правовом порядке в суде находится на рассмотрении иск о взыскании с муниципального предприятия Кургана «Шуховский полигон» около 8 млн рублей ущерба, причиненного окружающей среде незаконной добычей песка.



Особое внимание надзорное ведомство уделило в 2017 году выполнению контрольно-надзорными органами своих полномочий в сфере охраны и защиты лесов и выполнению арендаторами лесных участков договорных обязательств, в том числе по своевременному внесению арендной платы за пользование лесами.



Несмотря на проводимую органами власти и контроля работу, проверки показывают, что число нарушений в данной сфере не уменьшается. Значительная часть из них приходится на арендаторов лесных участков и лесничества.



В период пожароопасного сезона на территории региона складывалась неблагоприятная обстановка, обусловленная значительным количеством регистрируемых пожаров и существенными объемами сгоревшего леса. При этом принимаемые органами власти меры по предотвращению нарушений в лесной сфере оказались недостаточно эффективными, что требовало активизации работы в указанном направлении. 23 виновных должностных лица понесли ответственность.