Курганец убил табуреткой гостью на своем дне рождения

14:31 | 7.03.2018

В Кургане перед судом предстанет обвиняемый в убийстве гостьи на своем дне рождения 41-летний житель города. Зампрокурора областного центра утвердил обвинительное заключение и передал дело в городской суд. Учитывая, что мужчине не в новинку сидеть на скамье подсудимых, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.



По данным следствия, в январе 2018 года курганец пригласил на день рождения новую знакомую в подсобное помещение магазина, где проживал. Во время застолья между ними произошла ссора. Именинник схватил табуретку и ударил женщину по голове, а затем замахнулся прикладом пневматического ружья. От полученных травм гостья скончалась.



Пытаясь сокрыть следы преступления, он перенес тело на пустырь. А потом именинник присыпал труп тлеющей золой, чтобы «не загрызли собаки».