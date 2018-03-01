Рубрика: Новости дня
14:04 | 7.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Курганской области за 6 марта 2018 года
На территории Щучанского района столкнулись три легковых автомобиля и грузовик
По предварительной информации, около 10:00 на 87-м километре автодороги «Иртыш» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск) 33-летняя жительница Челябинской области, управляя автомобилем Hyundai Solaris, при проведении маневра «обгон», в условиях снегопада, не справилась с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Chevrolet Orlando. От удара автомобиль Chevrolet отбросило на грузовой автомобиль HOWO, а автомобиль Hyundai Solaris — на автомобиль Hyundai Accent.
В результате происшествия оба водителя автомобилей Hyundai получили тяжелые телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение. Водители грузового автомобиля и автомобиля Chevrolet в аварии не пострадали. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
В Далматовском районе погиб водитель автомобиля
В 10:50 на 182-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган 27-летний житель Екатеринбурга, управляя грузовым автомобилем Mitsubishi, двигаясь в сложных метеорологических условиях со скоростью, не соответствующей конкретным условиям движения, допустил наезд на стоящий на обочине большегруз MAN.
В результате происшествия водитель автомобиля Mitsubishi от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель автомобиля MAN в аварии не пострадал. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
На территории Шумихинского района столкнулись 4 автомобиля
По предварительной информации, около 14:50 на 129-м километре автомобильной дороги «Иртыш» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск) 43-летняя жительница Кургана, управляя автомобилем Daewoo Nexia, в условиях снегопада не справилась с управлением, допустила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем КамАЗ-5411. После удара автомобиль КамАЗ-5411 допустил столкновение с автомобилями ГАЗ-322153 и Ford Transit.
В результате происшествия водитель автомобиля Daewoo Nexia, а также пассажир этого же автомобиля — 11-летняя девочка — получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение. Травмы также получили водитель автомобиля ГАЗ и пассажир этого же автомобиля — 35-летняя женщина. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
В Кетовском районе в аварии пострадали два человека
В 16:45 на 348-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган 41-летний житель областного центра, управляя автомобилем УАЗ-2206, двигаясь в сторону Кургана, в условиях снегопада допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем КамАЗ-452830.
В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля УАЗ — 46-летний мужчина — получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение. Травмы также получил водитель автомобиля КамАЗ. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 2419 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 9 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 2080 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Курганской области
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:55 | 7.03.2018
В Екатеринбурге появились модернизированные отделения Почты России
20:13 | 7.03.2018
Уральские кинематографисты сняли трогательный фильм о любви глухого рыбака и певицы
19:48 | 7.03.2018
В пермском госпитале для ветеранов обновят компьютерный томограф
19:28 | 7.03.2018
«Красный Октябрь» готов к реализации нового инвестиционного проекта
19:20 | 7.03.2018
Жители Первоуральска жалуются на синюю воду, бегущую из крана
18:43 | 7.03.2018
Ключи от губернаторского автомобиля получила лучшая доярка Свердловской области в канун 8 Марта
17:54 | 7.03.2018
С учетом неблагоприятного прогноза погоды Евгений Куйвашев потребовал уделить особое внимание безопасности свердловчан в праздники
17:11 | 7.03.2018
Пермские ЗАГСы будут работать 10 марта
17:01 | 7.03.2018
Сергей Донской: Проект Русской медной компании по ликвидации Коркинского разреза вполне приемлем
16:39 | 7.03.2018
Завтра в Екатеринбурге закроют три станции метро
16:11 | 7.03.2018
В селе Покровском трое семиклассников разгромили кладбище
15:46 | 7.03.2018
Скоро за парковку на газоне и детской площадке придётся заплатить
15:28 | 7.03.2018
Открыта регистрация на Пермский инженерно-промышленный форум
15:23 | 7.03.2018
Дольщики Первого Пермского микрорайона сформировали правление ЖСК
15:09 | 7.03.2018
Природоохранная прокуратура Зауралья все чаще сталкивается с нарушениями законодательства
15:03 | 7.03.2018
Итог визита Владимира Путина на Урал: Свердловскую область превратят в «умный регион»
14:41 | 7.03.2018
Евгений Куйвашев поздравил свердловчанок с 8 Марта
14:36 | 7.03.2018
Свердловская ГИБДД запускает акцию «Безопасная дорога»
14:31 | 7.03.2018
Курганец убил табуреткой гостью на своем дне рождения
14:19 | 7.03.2018
В Екатеринбурге почти на месяц закроют участок улицы Патриса Лумумбы
13:58 | 7.03.2018
Над Средним Уралом вновь пролетел яркий болид
13:30 | 7.03.2018
В преддверии 8 Марта екатеринбуржцы выбрали «Зоомисс-2018»
13:21 | 7.03.2018
Дмитрий Рогозин: «Пермский край интересен и привлекателен»
12:26 | 7.03.2018
В Красноуральске наркодилер получил 16 лет «строгача»
12:13 | 7.03.2018
Выходные в Перми будут холодными
11:57 | 7.03.2018
Свердловский Минздрав получит 236 млн рублей из федерального бюджета
11:56 | 7.03.2018
Глава Ассоциации детских больниц России положительно оценил работу краевой детской клинической больницы
11:56 | 7.03.2018
Из-за снегопада на дорогах Курганской области в авариях пострадали девять человек, один погиб
11:37 | 7.03.2018
Свердловский суд обязал подрядчика по строительству дома для переселенцев устранить нарушения
11:14 | 7.03.2018
Пьяные болельщики и англоговорящие специалисты появятся в больницах Екатеринбурга в дни ЧМ-2018
10:56 | 7.03.2018
В Шадринске угнанный автомобиль разрушил мужскую дружбу
10:56 | 7.03.2018
Михаил Бабич поздравил женщин Приволжского федерального округа с праздником 8 Марта
10:42 | 7.03.2018
Марина Заббарова стала лауреатом общероссийской премии «ЩИТ И РОЗА»
10:33 | 7.03.2018
Поздравление председателя Законодательного собрания Пермского края В.А. Сухих с 8 Марта
10:26 | 7.03.2018
В выходные в Кудымкаре пройдет зимний фестиваль ГТО
10:18 | 7.03.2018
Оператор связи выяснил, какие прихоти таятся в женской душе
10:04 | 7.03.2018
Поздравление губернатора Пермского края М.Г. Решетникова с Международным женским днем
09:59 | 7.03.2018
Под Камышловом сгорел частный дом
09:49 | 7.03.2018
На Среднем Урале из-за непогоды объявили штормовое предупреждение
09:38 | 7.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 6 марта 2018 года