ГИБДД: сводка происшествий на территории Курганской области за 6 марта 2018 года

6 марта на территории Курганской области зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий. Из них в 8 ДТП с пострадавшими 1 человек погиб, ещё 14 получили травмы различной степени тяжести.По предварительной информации, около 10:00 на 87-м километре автодороги «Иртыш» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск) 33-летняя жительница Челябинской области, управляя автомобилем Hyundai Solaris, при проведении маневра «обгон», в условиях снегопада, не справилась с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Chevrolet Orlando. От удара автомобиль Chevrolet отбросило на грузовой автомобиль HOWO, а автомобиль Hyundai Solaris — на автомобиль Hyundai Accent.В результате происшествия оба водителя автомобилей Hyundai получили тяжелые телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение. Водители грузового автомобиля и автомобиля Chevrolet в аварии не пострадали. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.В 10:50 на 182-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган 27-летний житель Екатеринбурга, управляя грузовым автомобилем Mitsubishi, двигаясь в сложных метеорологических условиях со скоростью, не соответствующей конкретным условиям движения, допустил наезд на стоящий на обочине большегруз MAN.В результате происшествия водитель автомобиля Mitsubishi от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель автомобиля MAN в аварии не пострадал. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.По предварительной информации, около 14:50 на 129-м километре автомобильной дороги «Иртыш» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск) 43-летняя жительница Кургана, управляя автомобилем Daewoo Nexia, в условиях снегопада не справилась с управлением, допустила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем КамАЗ-5411. После удара автомобиль КамАЗ-5411 допустил столкновение с автомобилями ГАЗ-322153 и Ford Transit.В результате происшествия водитель автомобиля Daewoo Nexia, а также пассажир этого же автомобиля — 11-летняя девочка — получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение. Травмы также получили водитель автомобиля ГАЗ и пассажир этого же автомобиля — 35-летняя женщина. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.В 16:45 на 348-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган 41-летний житель областного центра, управляя автомобилем УАЗ-2206, двигаясь в сторону Кургана, в условиях снегопада допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем КамАЗ-452830.В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля УАЗ — 46-летний мужчина — получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение. Травмы также получил водитель автомобиля КамАЗ. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 2419 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 9 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 2080 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.