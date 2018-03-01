На дорогах Зауралья полицейские проведут массовую проверку водителей на трезвость

16:14 | 6.03.2018

В Курганской области 7 марта пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей на предмет управления автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.



В мероприятии будет задействовано максимальное количество личного состава полиции, а также общественность, сообщили в Госавтоинспекции региона. Проводится оно в целях сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения и стабилизации дорожно-транспортной обстановки.



Только в феврале полицейские на дорогах региона задержали 344 пьяных водителя. 38 из них сели за руль в нетрезвом виде повторно.