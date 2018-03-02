«Кто их родил таких?» В Шадринске обрушились с критикой на девушек за фотографии на фоне мемориала ВОВ с нацистским приветствием

16:48 | 5.03.2018

В Шадринске обрушились с жесткой критикой на двух юных девушек, которые сфотографировались с нацистским приветствием на фоне мемориала в честь горожан, павших в боях за родину в годы Великой Отечественной войны. Такой поступок девиц назвали осквернением святого места.



Фотография была анонимно размещена в паблике «Подслушано Шадринск» в социальной сети «ВКонтакте». На кадре видно, как девушки, сидя на корточках, подняли вверх левую руку, копируя партийное, гитлеровское приветствие в Третьем рейхе. При этом подростки трусливо прикрыли лица. Напомним, нацистское приветствие состояло из поднятия правой руки под углом примерно в 45 градусов с распрямленной ладонью.



Вместе с фотографией был опубликован и комментарий к ней: «Вот что творится с этим поколением, полная деградация... Чему их учили родители? Админ, пропусти анонимно».



Пост вызвал шквал негодования у пользователей. Горожане резко раскритиковали опрометчивый и оскорбительный поступок подростков. Особенно разгоряченные горожане даже предлагали их расстрелять за осквернение святого для горожан места.



«Кто их родил таких? Вот нынешняя молодежь, скажите, что значит это? Зачем закрывать свой ... так? В особенности фотографироваться вот так у святых мест», — пишет Eugene Choi. А Валюша Портнягина продолжила: «Простые безмозглые дурочки. Что с них взять? Уважению их явно не научили родители».



«По всей видимости, эти девушки не считают такую позу и жесты чем-то оскорбительным, поэтому и не находят в подобных фото ничего плохого. У них просто другие критерии и поведенческие стереотипы. Уж точно не нужно никого за это расстреливать или устраивать показательную порку. Пробелы в воспитании — не только их вина, но и вина всего общества, то есть отчасти и нас с вами. Нужно просто спокойно объяснить этим девушкам, что так вести себя у памятника погибшим солдатам Великой Отечественной войны не следует. Думаю, поймут», — заключил пользователь Владимиp Бобарыкин.



Как сообщает «Накануне.RU», пока в полицию с просьбой провести проверку по данному факту никто не обращался.



Фото: vk.com/sha_podslushano