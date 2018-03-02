Жительница Кургана отсудила у детсада 280 тысяч рублей за травму сына на прогулке

14:39 | 5.03.2018

Курганский городской суд взыскал с детского сада компенсацию морального вреда в размере 280 тысяч рублей матери и ее 5-летнему сыну, который получил серьезные травмы в дошкольном учреждении.



Инцидент произошел в июне 2017 года во время прогулки в детском саду. Мальчик получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью, неудачно скатившись с горки. По информации областной прокуратуры, трагедия произошла из-за недосмотра воспитателя за детьми.



Суд взыскал с детского сада компенсацию причиненного ребенку морального вреда в сумме 250 тысяч рублей, а также его матери в сумме 30 тысяч рублей.