«Ставит под угрозу экологическое благополучие». Прокуратура обязала через суд правительство Зауралья заняться бесхозными скотомогильниками

14:16 | 5.03.2018

Шумихинский районный прокурор выиграл в суде иск к Правительству Курганской области, обязав региональный кабмин принять бесхозяйные скотомогильники в собственность и привести их в соответствие ветеринарным правилам.



Ранее районная прокуратура установила на территории сел Карачельское и Стариково бесхозяйные скотомогильники, содержание которых не отвечает требованиям ветеринарно-санитарных норм. Территория скотомогильников не была ограждена, отсутствовало помещение для вскрытия трупов животных. Крышки биотермических ям не были закрыты на замок. Отсутствовало и назначенное лицо, у которого должны храниться ключи от ям.



В прокуратуре подчеркивают, что региональное правительство не принимало мер для принятия бесхозных скотомогильников в госсобственность области и приведения их в порядок. «Это ставит под угрозу экологическое благополучие граждан и может привести к распространению заболеваний», — заключили в надзорном ведомстве.



В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.



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